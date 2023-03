Checo Perez saldrá segundo en el Gran premio de Bahréin, después de quedar solo una milésima detrás de Verstappen.

"La competición es muy marginal y no podemos tener error, estuve muy cómodo con el balance y tener este comienzo para el equipo es muy bueno, pudimos ir de menos a mas." dijo en entrevista para F1 TV al terminar la clasificación.

RB has the front row and even then Checo mentions they actually set up the car for the race. We’re still cooking guys 😭