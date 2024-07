Sainz exhibe las FALLAS de Ferrari en Hungría

Carlos Sainz ha revelado que un problema en el monoplaza le ha costado en la salida de la carrera.

Sainz terminó en sexto lugar en el Gran Premio de Hungría, después de una arrancada complicada, donde perdió posiciones importantes.

El piloto de Ferrari de todos modos logró mantener la compostura a lo largo de la carrera, por lo que hizo lo más posible dentro de lo que había viable en la carrera.

Sainz explicó la situación que falló en el auto, y en palabras posteriores a la carrera revisará por qué fue la falla o quién tuvo la culpa.

Artículo relacionado: Piastri doblega a Norris en Hungría, Checo da un CARRERÓN

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre los problemas en la salida?

"No lo sé, en la salida tiré el embrague, hemos tenido muchos metros y no me ha traccionado. Me hizo perder posiciones, tenemos que ver si fue error mío por poner el embrague tarde o si hemos calculado mal el grip que había hoy y me ha costado la salida, ahora lo veré con los ingenieros", señaló.

"Está claro que el resultado final esta dictaminado por la salida, analizar que podríamos haber hecho mejor en la carrera. En el primer stint después de haber pasado a Fernando, gastamos muchos neumáticos y a partir de ahí se me han escapado mucho los de adelante", finalizó Carlos.