Charles Leclerc ha comenzado el fin de semana con el pie izquierdo, al provocar una bandera roja apenas al comenzar la Q1 del Gran Premio de Bahréin.

El incidente ocurrió en los primeros minutos de la clasificación, sin aún tener a todos los autos en pista, cuando el auto de la escudería italiana vio desprendida una de sus partes delanteras del monoplaza.

🚩 RED FLAG 🚩



The Q1 action is halted after just a few minutes



Charles Leclerc's first timed lap doesn't go to plan, with two small pieces of bodywork coming off his car#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/A2RLui0l2X