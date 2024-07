¡Pelea de PILOTOS dentro de Red Bull!

Yuki Tsunoda dice que no entendería mucho si Red Bull Racing decide proponer a Liam Lawson como sustituto de Sergio Pérez, en lugar del propio japonés.

Ahora es un secreto a voces que Max Verstappen puede tener un nuevo compañero de equipo a su lado en Red Bull Racing después de las vacaciones de verano.

Sergio Pérez firmó una extensión de contrato por dos años el mes pasado, pero el desempeño del mexicano es tan deficiente que se activó una cláusula de desempeño en su contrato.

El piloto de 34 años sólo ha sumado quince puntos en las últimas seis carreras, por lo que el máximo responsable de Red Bull se reunirá el próximo domingo después del Gran Premio de Bélgica para discutir cómo proceder.

Posible cambio de piloto para Red Bull Racing

Si Red Bull Racing decide rescindir el contrato con Pérez, hay tres opciones obvias. A pesar de su desempeño bastante mediocre en Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo estaría en la pole position para reemplazar a Sergio Pérez, pero Yuki Tsunoda también está entre los contendientes.

El japonés está en su cuarto año con el equipo hermano y ha tenido una excelente temporada hasta ahora.

Sin embargo, el piloto reserva Liam Lawson también está en la lista de posibilidades. El neozelandés tuvo un gran desempeño en varias carreras en VCARB el año pasado y desde entonces ha estado esperando su debut a tiempo completo.

Tsunoda reclama su lugar en Red Bull

Tsunoda no entendería esa última parte. En una conversación con los medios presentes en Hungría, le preguntaron si estaba preparado para pasar al gran Red Bull Racing.

"Si no estuviera preparado, no me habrían ampliado el contrato tan temprano este año", dijo Tsunoda a principios de este año hasta finales de 2025.

"Durante tres años me he sentido preparado para competir contra los mejores equipos e incluso contra Max o cualquier otro. Al final, el equipo tiene que tomar la decisión y eso no es algo que yo pueda controlar", agregó.

"Me estoy concentrando en lo que tengo que hacer en las próximas dos carreras. Sería extraño si eligieran a Liam. No creo que fuera una elección lógica, Liam lo hizo muy bien cuando llegó el año pasado, pero creo que mostré más que eso. Veremos cómo les va. conductores", sentenció.