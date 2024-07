Piloto genera problemas entre DOS escuderías

El futuro de Esteban Ocon es un tema de discusión desde hace algún tiempo, pero Alpine está entorpeciendo su futuro.

Si bien se rumorea que ya ha llegado a un acuerdo con Haas, ahora se dice que otro equipo está interesado: Williams.

Así lo sabe, entre otros, la filial italiana de Motorsport.com informará el jueves.

Williams habría elegido a Ocon como sustituto de Logan Sargeant y le gustaría hacerlo esta temporada. Se dice que el jefe del equipo, James Vowles, ya ha estado en contacto con Ocon, quien también estaría interesado en pasar al equipo.

Luego se convertiría en compañero de equipo de Alexander Albon, quien ya firmó una extensión de contrato a principios de este año. Jack Doohan sustituiría entonces a Ocon en Alpine, algo que también se espera para la temporada 2025.

Alpine se opone al cambio de Ocon

Sin embargo, hay un problema, porque Williams es visto como un competidor por Alpine.

Dado que el equipo francés no quiere ayudar a un competidor directo durante la temporada sustituyendo a un piloto que no ha rendido muy bien hasta ahora como Sargeant sin puntos por un piloto que ya ha acumulado puntos este año en Ocon y Esteban también hasta el A finales de 2024 todavía tiene contrato,

Alpine ha optado por bloquear el traspaso directo de Ocon.

Hace un tiempo se anunció que Alpine no continuaría con Ocon después de esta temporada y que Pierre Gasly sí recibió una extensión de contrato.

Haas lleva tiempo hablando del francés y se dice que se está cerca de llegar a un acuerdo.

El propio Ocon ya indicó que no puede decir mucho sobre su situación en este momento y que aún no hay nada claro, pero en lo que respecta a Alpine, no habrá un cambio inmediato de Ocon a su competidor Williams.