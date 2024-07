Sainz revela el secreto para GANAR en la F1

Carlos Sainz ha evaluado su estilo como piloto y el uso de su canción favorita al conducir.

Sainz se encuentra en su última temporada con Ferrari, por lo que ha sido un importante momento para el madrileño de reflexionar sobre su carrera como piloto.

Una de sus cualidades que lo han caracterizado en la pista es su buen gusto por la música, incluida la famosa canción Smooth Operator, apodo con el que también se le conoce al español.

En entrevista para el Nude Podcast Proyect, Carlos explicó el uso que le da a la canción y habló sobre su estilo de manejo.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre sucansión y su estilo de manejo?

"Puedo cantar el Smooth Operator cuando me de la gana en la radio, pero no me gusta quemarlo, solo para cuando se merece y es algo especial", declaró.

"Antes no conocían mucho la canción, pero ahora con un remix ha apoyado a que se conozca más, pero lo importante es no quemarla", agregó.

"Nunca contesto cual es mi estilo como piloto, pero es porque si me describo a mi mismo suena arrogante, si dices tus cualidades suena chirriante, si dices los defectos pues dicen que humilde y demás, pero para conocer mis cualidades lo que siempre digo es que pregunten a los que han trabajado conmigo y ellos podrán decir las que ellos conocen", destacó.

"Entre los pilotos si hay algunos mas agresivos, otros mas cerebrales, otros mas locos, más o menos riesgos, aunque cada vez somos todos más completos", sentació,

"Tomamos de todos los estilos dependiendo de cada carrera y del momento de la misma, porque somos tan pocos pilotando que en el perfil tienes que tener todas esas cualidades", finalizó Sainz.