Campeón de F1 solicita el DESPIDO de Checo

Jenson Button cree que Checo Pérez tendrá que hacer las maletas en Red Bull Racing si vuelve a terminar fuera de los puntos en el Gran Premio de F1 de Hungría.

El campeón del mundo de 2009, que cuatro años después sería compañero de Pérez en McLaren, dice que las cosas ya no pueden seguir así.

Pérez ganó su primera carrera con Red Bull en las calles de Bakú y en el final de la temporada 2021 intentó ayudar a su compañero de equipo Max Verstappen a ganar su primer campeonato mundial manteniéndose con neumáticos viejos y luchando. con Lewis Hamilton.

En 2022 ganó los Grandes Premios de Mónaco y Singapur, pero tuvo que admitir su superioridad sobre Charles Leclerc en la batalla por el segundo puesto en la clasificación final.

Pérez terminó segundo en el campeonato en 2023 tras victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, pero anotó menos puntos que el año anterior. Sufrió un duro golpe a mitad de temporada, cuando en repetidas ocasiones no logró rendir bien en las sesiones de clasificación.

Ahora en 2024, Pérez vuelve a estar en una mala racha cuando lo que importa son sus resultados , porque ya no se acerca a poles y podios.

En lo que va de la segunda mitad de la temporada, su mejor actuación es un séptimo puesto en el Gran Premio de Austria. El tapatío ha anotado menos puntos que el piloto de Haas, Nico Hülkenberg, en los últimos seis partidos.

¿Qué dijo Jenson Button sobre Checo Pérez?

"Realmente es un problema enorme. Fue un fin de semana terrible", dijo Button en Sky Sports F1, destacando la actuación de Pérez en Silverstone, donde finalizó decimoséptimo después de clasificarse decimonoveno gracias a un trompo en la grava. trampa el sábado. "También fue una cuestión de mala suerte en algunos aspectos", agregó.

"Esto no es algo que todos compitan fin de semana sucederá, pero para McLaren quitarle tantos puntos a Red Bull, no es poca cosa", continuó el británico.

"Al menos tiene que sumar algunos puntos y no importa si está justo detrás de Max. Pero no puede seguir así para siempre. Creo que si no vuelve a sumar puntos en la próxima carrera, entonces deberían echarlo", sentenció.

"Más temprano que tarde, sacarán ese auto y luego tendrán que poner a alguien más. Es difícil, sé que no es una sensación agradable para un piloto, es incluso horrible, pero para el equipo el campeonato es importante", finalizó.