La postura FINAL de Sainz sobre Leclerc

Carlos Sainz ha revelado cómo es su relación con Charles Leclerc dentro de su dinámica en Ferrari.

Sainz está en su última temporada en Ferrari, y con su buen rendimiento, muchos han considerado como es la relación con Charles Leclerc.

El piloto de Mónaco resultó el elegido para quedarse en la Scuderia ante la llegada de Hamilton, esto principalmente por su gran relación con Fred Vasseur

En entrevista para el podcast Nude Proyect, Carlos explicó cómo ha sido la dinámica de compañerismo con Leclerc este último año, donde se han podido ver algunos momentos de tensión y fricción entre ellos.

Relacionado: Confirman LO PEOR para Carlos Sainz

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su relación con Charles Leclerc?

"En todo momento sinceramente Ferrari nos ha tratado igual a Leclerc y a mi, en ese sentido no me puedo quejar del trato que he recibido de Pablo", declaró Sainz.

"Siempre hay momentos de tensión en todos los equipos pues siempre piensas pues aquí me podrían haber echado una mano más, igual para Charles, pero esa es la alta competición", agregó.

"Mi compañero de equipo y yo somos amigos fuera de la pista, nos llevamos muy bien y tenemos muy buena relación y hacemos muy buen equipo. Yo creo si hay algo que funcionaba y funciona en Ferrari eran los dos pilotos que nos llevamos muy bien, ganamos carreras", finalizó.