Una estadística compartida en redes sociales podría significar que el cuarto título de Fernando Alonso está en marcha.

Desde el año 2017 con Lewis Hamiton, todos los pilotos que encabezaron el tablero de tiempos en la FP2 de la primera carrera del año terminaron como campeones del mundo.

Lewis lo hizo en 2017, 2018, 2019 y 2020. Max Verstappen continuó con esta tendencia en las campañas de 2021 y 2022.

Alonso confirmó el significativo avance que ha tenido Aston Martin y, luego de avisar en los test de pretemporada, finalizó 2° y 1° en las dos primeras sesiones de la temporada.

Importante destacar que finalizó con el mejor tiempo de las FP2 y que, según esta estadística, le significaría el campeonato del mundo.

Is the hype actually real?



ALO = 2023 WDC?#F1 #BahrainGP #FernandoAlonso pic.twitter.com/eheeCm5UUO