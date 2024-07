El factor que DECIDIRÁ el futuro de Sainz

Se sugirió que hay un factor que decidirá el futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 tras la temporada 2024.

David Coulthard, ex piloto de F1, opinó lo que debería sentenciar la decisión del próximo equipo del madrileño en su aparición en el podcast Beyond The Grid y dijo lo siguiente: "En la Fórmula 1, con su talento, edad y demás, elegiría equipo por el rendimiento.

"iría a por cualquier coche que crea que, el año que viene, me va a dar rendimiento en pista. No pensaría sobre 2026, nadie sabe lo que va a pasar, sean cuáles sean los rumores, si Mercedes va a tener el mejor motor, si Red Bull tiene problemas, pero nadie sabrá nada hasta que los coches estén en el circuito.

"Si tengo la oportunidad de correr un año en un equipo que puede ganar carreras, firmaría con ellos al 100%. Si rindes, van a querer que sigas con ellos. Sé que Carlos está haciendo un buen trabajo, ganando carreras y no han querido mantenerlo.

"Pero el problema es que un siete veces campeón del mundo quería ir a Ferrari y eso era demasiado bueno para una historia de marketing primero de todo. Cuando Hamilton firmó, ya vimos un incremento en las acciones.

"Para Carlos, tiene que ir a por el rendimiento. Mira Valtteri, estaba ganando carreras, no estaba siendo avergonzado por Lewis, pero se fue a Sauber y ha sido anónimo desde entonces. No creo que se haya olvidado de pilotar, sólo que el coche no le permite mostrar su potencial", señaló.

Relacionado: Carlos Sainz, ATACADO por otro piloto de F1

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1. Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll. Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así.

El nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi. Los reportes de las últimas semanas indicaban que el español podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon. De hecho, se decía que el anuncio ya estaba listo y era inminente.

Todo se detuvo, provocando rumores de que el culpable habría sido Alpine y Flavio Briatore. Las cosas siguen en el aire, será Alpine, Audi o Williams y parece que finalmente podríamos tener una decisión en las próximas semanas.