Fernando Alonso, FURIOSO con la FIA

Fernando Alonso volvió a ponerse furioso con la Federación Internacional del Automovilismo.

En palabras publicadas por RacingNews365, el corredor de Aston Martin expresó una nueva queja contra el organismo rector: "Creo que nunca hemos tenido tantas reglas como ahora.

"No podemos adelantar en boxes, no podemos ir rápido en boxes, no podemos ir lento en la pista, no podemos hacer básicamente cualquier cosa. Probablemente esto esté sobreregulado y los pilotos lo vemos o nos sentimos frustrados a veces, los equipos también.

"Necesitamos proponer algo que sea mejor que la norma actual. Y esto es algo que tenemos que hacer entre todos", comentó el bicampeón del mundo.

Recientemente, el corredor asturiano ha tenido muchos problemas con la FIA y en numerosas ocasiones ha expresado en público su descontento con algunas decisiones que han tomado las autoridades.

De hecho, el piloto número 14 incluso se ha atrevido a acusar a la FIA de perjudicarlo por el simple hecho de ser español, algo que se puede tomar como discriminación por su nacionalidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El nuevo contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.