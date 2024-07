Sainz, BENEFICIADO gracias a Checo ¿Lo espera Red Bull?

Carlos Sainz podría aprovechar la baja forma de Checo Pérez para lograr un eventual retorno a Red Bull Racing.

Checo Pérez está atravesando un bache de resultados muy considerable que ha logrado que ni con la renovación firmada esté segura su presencia en el equipo para terminar esta temporada.

La dubitativa y pausada situación sobre la elección de su nuevo equipo después de que Ferrari decidiera deshacerse de él para dar llegada a Lewis Hamilton a la Scuderia.

Alpine, Audi, Williams, opciones no le han faltado, pero el español no ha firmado aún por ningún equipo y ahora todo parece tener sentido, ya que Mercedes no ha anunciado a su segundo piloto y se dio esta situación de Pérez en Red Bull.

¿Cómo puede terminar Carlos Sainz en Red Bull?

Aunque Checo Pérez renovó por dos años en Red Bull, los resultados del mexicano han estado por los suelos las últimas seis carreras y cada vez cae más lugares en el campeonato de pilotos y complica a Red Bull en el de constructores.

Si Checo no mejora los resultados, la directiva de la escudería austriaca ya avisó que podría haber medidas drásticas.

"Tenemos que sumar puntos con ese coche y él lo sabe. Conoce su papel y su objetivo, así que nadie tiene más ganas que 'Checo' de volver a encontrar su forma. Él sabe que es insostenible no sumar puntos", destacaron tanto Christian Horner como Helmut Marko tras la carrera de Silverstone.

La decisión más viable sería ir por Liam Lawson, el piloto reserva de Red Bull. Pero no se descarta que para mantener la competitividad del equipo el madrileño pueda regresar a la que alguna vez fue su casa.