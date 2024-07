Sainz da mensaje FINAL sobre su futuro

Carlos Sainz ha decidido dejar de lado la decisión sobre su futuro después de reconocer que le está distrayendo de sus resultados en pista.

Carlos ha establecido que no hablará más de su futuro después de que ese fuera el tema principal de las preguntas que le han hecho durante los últimos meses.

Después de que Flavio Briatore confirmó en Austria el interés de Alpine por fichar a Sainz a partir de 2025, la intensidad de preguntas y expectativa por conocer la decisión del piloto español aumentó de manera considerable.

Carlos aún no se rinde a la posibilidad de terminar en un equipo contendiente al título como Mercedes o Red Bull, por lo que ha puesto pausa a Williams y otros interesados en él, en una estrategia por demás arriesgada.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre sus siguientes pasos?

"Sí, he decidido no hablar más de mi futuro hasta que tome la decisión, pero vosotros seréis los primeros en saberlo", comentó en Silverstone este jueves.

"Sí, puedo darle las gracias a Flavio por las amables palabras, especialmente de un tipo como él que entiende este deporte, lleva aquí tanto tiempo, y ha visto, creo, unos cuantos pilotos en su carrera. Me siento bien con esas palabras, sí", agregó.

"Sí, honestamente, pienso en ello bastante, no voy a mentir. De lunes a jueves, antes de llegar a la pista, hay un montón de llamadas telefónicas, un montón de tiempo pasado en el teléfono, reuniones con mi equipo de gestión, sino también con los equipos que estoy hablando, tratando de entender y tratar de tener una imagen completa de la situación", destacó.

"Sí, probablemente sea bastante estresante y lleve mucho tiempo. En lugar de poder desconectar y recargar las pilas, tu mente está en otra parte, pensando en tu futuro y preguntándote cómo será", dice sobre una situación que le está haciendo gastar muchas energías", mencionó.

"Así que no es la situación ideal. Al mismo tiempo, cuando llego el jueves (a cada circuito), me siento capaz de rendir en cuanto entro en una reunión de ingenieros, en cuanto me pongo el casco, me siento al 100% en el coche", prosiguió.

"Y, sí, creo que el fin de semana de Austria demuestra que todavía estoy a un nivel muy alto y realizando una de mis mejores temporadas en la Fórmula 1. Pero, como siempre he dicho, no voy a ser hipócrita", finalizó.