ÚLTIMA HORA sobre Fernando Alonso a Mercedes

Ha surgido una noticia de última hora sobre la llegada de Fernando Alonso a Mercedes.

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, dijo para MundoDeportivo lo siguiente sobre el fichaje del corredor bicampeón del mundo :"Claro que consideramos la opción de Alonso para 2025, pero en ese momento Fernando no estaba interesado en pilotar para Mercedes.

"Además, le ofrecieron un contrato a largo plazo en Aston Martin. Eso es cómo lo percibimos en ese momento. No creo que pudiera haber fichado por Mercedes después de los episodios de McLaren. Dieter Zetsche estaba en McLaren y en Mercedes después. Así que esa puerta estaba prácticamente cerrada", comentó.

El piloto asturiano estuvo rodeado de rumores sobre una llegada a Red Bull Racing o a las Flechas de Plata antes de renovar con Aston Martin. Al final, en Milton Keynes renovaron a Sergio Pérez y en Mercedes parece que apostarán por el joven Kimi Antonelli.

En parte, se debió a que el español tuvo una gran temporada 2023 en la que obtuvo ocho podios y muchas veces fue el piloto detrás de Max Verstappen; sin embargo, se quedó en Aston con un contrato a largo plazo y que va más allá de la F1.

De momento, en 2024, esa decisión no está dando sus frutos debido a que la escudería británica está teniendo muchos problemas y no ha logrado sumar su primer podio del año. Y tal vez ese no sea su mayor problema, ya que el AMR24 que maneja ni siquiera se acerca a los líderes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalué si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.