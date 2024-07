Ganador de F1 detalla lo ÚLTIMO de Sainz

Johnny Herbert, ex piloto y comisario de F1, no termina de comprender como es que Carlos Sainz no esté en un equipo de élite.

Sainz se ha mantenido muy cauteloso sobre su futuro en la Fórmula 1después de que Ferrari eligiera despedirlo para contratar a Lewis Hamilton a partir de la siguiente temporada.

Dentro de los números de Ferrari, Carlos Sainz se ha mantenido al igual que Charles Leclerc, por lo que la decisión de mantener al monaguesco no fue muy popular.

En entrevista con MARCA, Herbert explicó los motivos por los cuales no se entiende que Sainz no haya llegado a un equipo contendiente al título.

¿Qué dijo Johnny Herbert sobre la situación de Carlos Sainz?

"No me puedo creer que esté hablando con los equipos de atrás. Todo el mundo sabe lo bueno que es Carlos".

"¿Por qué Mercedes no se ha lanzado a por Carlos? Es algo que no entiendo. Encajaría perfectamente también en Red Bull, está la situación con Audi, por supuesto pero ¿van a ser campeones den 2026? Lo dudo, porque no es fácil llegar y ganar carreras".

"Y Williams... sí, muy bien, han mejorado... pero no están en condiciones de darle a un ganador de Grandes Premios un coche para ganar un título, ni va a suceder en los cuatro o cinco próximos años... si es que sucede".

"Espero que haya un poco de sentido común por parte de los equipos, de Carlos y de sus representantes. Tienen que presionar a los equipos grandes. Carlos se merece algo más que Williams".