Carlos Sainz, GOLPEADO por la FIA

Carlos Sainz recibió un golpe de la FIA por la situación que vive con su futuro en la Fórmula 1 en 2024.

Jhonny Herbert, comisario del organismo, habló para CoinPoker.com sobre el complicado momento en el que está el corredor español y su continuidad en la F1: "No creo que sea cierto, no me puedo creer que esté hablando con los equipos de atrás. Todo el mundo sabe lo bueno que es Carlos. ¿Por qué Mercedes no se ha lanzado a por Carlos? Es algo que no entiendo.

"Encajaría perfectamente también en Red Bull, está la situación con Audi, por supuesto pero ¿van a ser campeones den 2026? Lo dudo, porque no es fácil llegar y ganar carreras. Y Williams... sí, muy bien, han mejorado...

"Pero no están en condiciones de darle a un ganador de Grandes Premios un coche para ganar un título, ni va a suceder en los cuatro o cinco próximos años... si es que sucede. Espero que haya un poco de sentido común por parte de los equipos, de Carlos y de sus representantes.

"Tienen que presionar a los equipos grandes. Carlos se merece algo más que Williams", comentó.

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1. Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll. Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así.

El nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi. Los reportes de las últimas semanas indicaban que el español podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon. De hecho, se decía que el anuncio ya estaba listo y era inminente.

Todo se detuvo, provocando rumores de que el culpable habría sido Alpine y Flavio Briatore. Las cosas siguen en el aire, será Alpine, Audi o Williams, pero parece que finalmente podríamos tener una decisión en las próximas semanas.