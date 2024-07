¡La SORPRESA de Williams para Silverstone!

El equipo Williams lucirá un poco diferente de lo normal este fin de semana en Silverstone. El orgulloso equipo ha sumergido el FW46 en la bandera británica, lo que significa que la carrocería tendrá un aspecto ligeramente diferente en la parte trasera.

Para el fin de semana de carrera en Silverstone, Williams anunció que ha optado por una decoración que representa su carrera de casa. Por supuesto, los detalles en azul y negro todavía se pueden encontrar en el automóvil, pero la bandera del Reino Unido se muestra en la parte trasera del automóvil. El equipo lo llama el coche 'Union Jack'.

A spectacle for Silverstone!🤩🇬🇧



Our special British GP livery celebrates the team and our home race, featuring all 1005 of our team members as the centrepiece 💙