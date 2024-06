El INESPERADO mensaje de Sainz para el GP de Austria

Carlos Sainz ha tirado la toalla para pelear por la victoria en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 2024.

El corredor nacido en Madrid habló con DAZN y dijo lo siguiente: "Max está en otro planeta, a no ser que pasen cosas delante mañana entre él y Lando. Yo creo que McLaren e incluso Piastri mañana en 70 vueltas y a dos paradas tarde o temprano nos pasará.

"Nuestra batalla está con Mercedes, y su pasa algo delante, a por ello. Estamos probando como equipo a cambiar un poco el coche, a ver si que nos deshacemos de este fenómeno que nos está machacando un poco aquí en las curvas rápidas. Tanto aquí como en Barcelona estamos sufriendo mucho.

"Hemos probado si nos deshacemos de él. Quizás haya hecho el coche rápido, pero he sufrido bastante toda la clasificación y me llevé un par de sustos importantes. Aún así, cuando no contaba, he hecho una vuelta bastante buena que me ha dado la oportunidad de colarme ahí entre los Mercedes.

"Yo creo que tienen un poquito más este fin de semana. Vamos a intentar luchar mañana", comentó tras finalizar la clasificación en el Red Bull Ring.

Relacionado: Sainz expone la DEBILIDAD de Ferrari

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1. Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll.

Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así y el nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi.

Los reportes de las últimas semanas indicaban que el nacido en Madrid podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon. De hecho, se decía que el anuncio ya estaba listo y era inminente.

Todo se detuvo, provocando rumores de que el culpable haya sido Alpine y Flavio Briatore los culpables. Las cosas siguen en el aire y será Alpine, Audi o Williams las últimas alternativas, ahora parece que finalmente podríamos tener una decisión en las próximas semanas.