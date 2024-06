Checo Pérez hace DURÍSIMA acusación contra Ocon

Sergio Pérez hizo una durísima acusación contra Esteban Ocon tras la clasificación para el Sprint del Gran Premio de Austria 2024 de la Fórmula 1.

En declaraciones a FoxSportsMX, el corredor nacido en Jalisco habló de los problemas que tuvo con el corredor francés en la SQ3 para la Sprint Race: "Yo creo que teníamos un ritmo prometedor, desafortunadamente no lo pudimos mostrar especialmente en esa Q3 con Esteban delante.

"No sé qué estaba haciendo que dejó un gap muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo que creo que crucé con un segundo o algo así de diferencia y bueno hice mi vuelta a dos décimas de Esteban, no podía ir más rápido porque me lo llevaba.

"Pero un desastre, creo que teníamos un muy buen ritmo el día de hoy para haber estado en la pelea, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, pero bueno, espero recuperar para mañana", concluyó.

El piloto número 11 fue estorbado por el Alpine al final de la SQ3 y por poco y no cruza la meta con tiempo en el cronómetro. Algo similar vivió Charles Leclerc, quien no pudo dar su intento de vuelta debido a que no salió a tiempo de boxes y complicó su actuación para la Sprint del GP de Austria.

Checo explotó por la radio contra Esteban y dijo: "Sí, a quién le importa, a quién le importa hombre, quiero decir, este tipo es tan idiota". El nacido en Jalisco empezará desde la séptima posición.

checo: "yeah, who cares, who cares man, i mean this guy is such an idiot" 🤬 pic.twitter.com/tham4OWvnq — 𝑛𝑎𝑛𝑖 ¹¹ (@zyonseder) June 28, 2024

¿Cómo es el nuevo contrato de Checo Pérez con Red Bull?

A través de sus redes sociales, Red Bull hizo oficial el anuncio de la renovación de Checo Pérez tras finalizar la temporada 2024.

Pérez se aseguró estar, al menos, dos años más en la Fórmula 1, con la posibilidad de que esa relación siga siendo aún más larga.

De esta manera, Red Bull asegura su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.