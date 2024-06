El INCREÍBLE mensaje de Alonso sobre su retiro de la F1

Fernando Alonso dio un increíble mensaje sobre su retiro en la Fórmula 1 a los 42 años de edad.

En una entrevista con Car and Driver, el corredor español dijo lo siguiente: "La verdad es que no lo tenía pensando, nunca. Recuerdo que en 2007, cuando pasé a McLaren, que firmé tres años con ellos, estaba convencido de que ese iba a ser mi último contrato en Fórmula 1.

"Y eso hubiera sido 2010, o sea que imagínate lo que ha llovido. La vida te lleva a veces por caminos inesperados, encuentras motivaciones que pensabas que no ibas a tener, disfruto con lo que hago, no siento el momento o la llamada de parar y sigo disfrutando. Me gusta lo que hago, disfruto las carreras y aquí sigo.

"Yo creo que es motivante y el empezar del año pasado de manera tan fuerte y con tantos éxitos, pues creo que me animó también a seguir este año cuando sentí que tenía que tomar una decisión sobre si parar o renovar dos años más.

"Y sentí que era no era el momento de parar. Era solo el comienzo de esta aventura con Aston Martin y quería aprovechar la inercia que habíamos creado el año pasado con el proyecto y tenía ganas de seguir", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalué si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.