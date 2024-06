Daniel Ricciardo ha respondido con burlas a los comentarios del asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, sobre su futuro en Visa Cash App RB y Red Bull.

El australiano se pronunció al respecto ante Autosport y dijo lo siguiente: "A veces, aunque parezca extraño, disfruto de las burlas de Helmut porque creo que también pueden ser una manera de animarme un poco y tratar de ser lo mejor que puedo ser.

"Sobre los comentarios, sí, sinceramente, está bien. No cambia lo que voy a hacer. Estoy seguro de que mi quinto puesto durante la clasificación en Montreal hizo sonreír a Helmut.

"Si puedo hacerlo unas cuantas veces más, Estoy seguro de que sonreirá aún más. No siento nada especial al respecto. Todavía sé que el rendimiento es lo más importante en este deporte. ¿Tengo otras opciones? Yo diría que no. Quiero decir, no lo sé. No quiero ser terco o arrogante, pero no miro a ningún otro lado.

"Eso es todo, y mi rendimiento me dará la oportunidad de quedarme aquí. No se trata de mi sonrisa ni de nada más. Se trata de lo que sucede en la pista, obviamente tengo buenas posibilidades, por supuesto, hasta las vacaciones de verano, pero eso es lo que estamos viendo para la primera mitad de la temporada", comentó.

Marko declaró que los accionistas han decidido que Visa Cash App RB debería ser un equipo junior y eso generó que el traspaso de Ricciardo a Red Bull ya no es posible ahora que Sergio Pérez ha ampliado su contrato con Red Bull.

¿Cómo es el nuevo contrato de Checo Pérez con Red Bull?

A través de sus redes sociales, Red Bull hizo oficial el anuncio de la renovación de Checo Pérez tras finalizar la temporada 2024.

Pérez se aseguró estar, al menos, dos años más en la Fórmula 1, con la posibilidad de que esa relación siga siendo aún más larga.

De esta manera, Red Bull asegura su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.