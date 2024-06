Al igual que los mano a mano de clasificación, los duelos del domingo durante la carrera también son un punto de referencia importante para que los equipos comparen a ambos pilotos. ¿Cuál es la situación tras el Gran Premio de España de F1?

En Red Bull Racing, Max Verstappen tiene una ventaja de 9-1 contra Sergio Pérez, mientras que Carlos Sainz está 2-6 detrás de Charles Leclerc. Ambos caballeros abandonaron la carrera en Canadá, por lo que no contamos esa carrera.

Oliver Bearman, que reemplazó al español una vez debido a su apendicitis, está 1-0 detrás de Leclerc. Fernando Alonso ha tomado una ventaja de 8-2 sobre Lance Stroll en Aston Martin.

Lando Norris tiene una ventaja de 8-2 contra Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton tiene una sorprendente desventaja de 6-3 contra George Russell. No contamos la carrera de Australia, donde los dos británicos abandonaron.

En Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo está 6-3 detrás contra Yuki Tsunoda. No contamos el Gran Premio de China, en el que ambos pilotos se retiraron. En Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly están empatados 5-5. Valtteri Bottas está empatado 5-5 contra su compañero Zhou Guanyu en Kick Sauber.

En Williams, Alexander Albon tiene una ventaja de 6-2 contra Logan Sargeant, la carrera en Australia no cuenta porque Sargeant no participó y la carrera en Canadá no cuenta porque ambos pilotos se retiraron.

Por último, Haas, donde Nico Hülkenberg ha conseguido una ventaja de 8-1 sobre Kevin Magnussen. No cuentan el Gran Premio de Mónaco tras el abandono de ambos hombres.

Mano a mano en carrera

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 9-1

Ferrari | Leclerc/Sainz: 6-2 - Leclerc/Bearman 1-0

Mercedes | Hamilton/Russell: 3-6

Aston Martin | Alonso/Stroll: 8-2

McLaren | Norris/Piastri 8-2

VCARB | Ricciardo/Tsunoda: 3-6

Alpine | Gasly/Ocon: 5-5

Kick Sauber | Bottas/Zhou: 5-5

Williams | Albon/Sargeant: 6-2

Haas | Magnussen/Hülkenberg: 1-7