Alonso, Aston Martin y las 5 conclusiones del GP de España

Fernando Alonso y Aston Martin tuvieron un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de casa del español en Barcelona

La Fórmula 1 ha iniciado una temporada con cinco carreras en seis fines de semana, incluido un fin de semana sprint en Austria este fin de semana. Luego habrá carreras en Gran Bretaña, Hungría y Bélgica antes de las vacaciones de verano a finales de julio y los pilotos y equipos podrán recuperarse de una primera mitad de temporada difícil.

El fin de semana pasado en España no pasó mucho durante la carrera, pero al mismo tiempo sucedieron muchas cosas. Aunque Max Verstappen ganó la carrera y registró su séptima victoria de 2024, las cosas una vez más fue todo menos fácil y fluida la carrera para él. A continuación, las conclusiones más importantes tras el fin de semana en Barcelona.

1. Los problemas de Red Bull persisten

Después de los difíciles fines de semana de carreras en Imola y especialmente en Mónaco y Canadá y las buenas actuaciones de otros equipos, mucha gente y también el propio Red Bull Racing se preguntaban si las condiciones en los circuitos tradicionales también serían las mismas. El fin de semana pasado en Barcelona quedó claro que así es.

Afortunadamente, Max Verstappen aprovechó un error estratégico de McLaren. El equipo condujo algunas vueltas demasiado largas durante la primera y la segunda fase de parada en boxes, neutralizando la ventaja que tenía Norris en términos de rendimiento del coche.

Sin embargo, al igual que en Canadá, McLaren volvió a tener el coche más rápido, algo que Sergio Pérez también indicó tras la carrera en España. El hecho de que Norris se sintiera decepcionado con la segunda posición después de la carrera e incluso afirmara que debería haber ganado dice bastante al respecto.

2. Mercedes ahora está en la parte delantera

Después de que el equipo presentara bastantes mejoras hace unas semanas, Mercedes encontró por primera vez una combinación que proporcionaba mejoras de rendimiento. En Canadá el equipo se desempeñó muy bien y ganó muchos puntos, pero la pregunta era si esta tendencia podría continuar en un circuito completamente diferente como el de Barcelona. La respuesta fue un rotundo: sí.

De hecho, el equipo terminó aún más rápido y mejor en España. Lewis Hamilton terminó tercero, mientras que George Russell terminó cuarto e incluso volvió a tomar la delantera, como en Canadá.

McLaren y Red Bull siguen siendo más rápidos que Mercedes, pero todo indica que el equipo ha dado grandes pasos tanto en la clasificación como en la carrera.

3. Fin de semana difícil para Ferrari con Sainz y Leclerc

Donde las cosas no van nada bien es en Ferrari. Después de mostrarse tan fuerte en Mónaco, Ferrari no anotó ningún punto en Canadá y se retiró dos veces. Sin embargo, incluso si no hubiera fallado, no habría sumado ningún punto. En España no fue tan malo, pero el equipo italiano volvió a ser el cuarto equipo en la clasificación.

Además, tras el Gran Premio, ambos pilotos discutieron por un momento de adelantamiento, con Sainz intentando adelantar a Leclerc por fuera durante su carrera de casa en la fase inicial, mientras que antes de la carrera, según Leclerc, había sido Estuvieron de acuerdo en que no habrían adelantamientos y empezaron a ahorrar neumáticos.

El resultado fue que los dos conductores chocaron. Leclerc no estaba muy contento después, mientras que Sainz afirmó que Leclerc "se queja demasiado a menudo después de las carreras". La forma en Ferrari no está ahí y el ambiente tampoco ha mejorado.

4.Sigue el bache de resultados de Checo Pérez

Checo no hizo puntos en los tres fines de semana de carrera antes del fin de semana en España y, por lo tanto, estaba completamente fuera de forma, pero con un nuevo contrato en el bolsillo, de cara al fin de semana en Barcelona.

El fin de semana pasado el mexicano llegó a la Q3, pero Pérez no pasó de la octava posición. Gracias a su penalización en parrilla, tuvo que salir desde la undécima posición, lo que le provocó quedarse atascado en un tren durante la carrera y logró terminar en la octava posición por delante de los dos coches de Alpine.

Con dos octavos puestos y dos abandonos, ha comenzado la caída de forma europea y veraniega que ya se ha convertido en una tradición para Pérez en un coche Red Bull. La historia de las tres últimas temporadas como compañero de Verstappen parece repetirse, pero al igual que en años anteriores, esto es con contrato para la próxima temporada en mano. Pérez no se sentirá realmente presionado.

5. Fernando Alonso y Aston Martin no pueden aprovechar las mejoras

Aston Martin comenzó en 2023 y había dado un gran paso en la nueva era, pero después el equipo se quedó estancado en el quinto lugar entre los constructores. En 2023, el equipo ya tuvo dificultades para convertir las actualizaciones en mejoras, y este parece ser el caso nuevamente en 2024.

Los de Silverstone empezaron bien y fue claramente el quinto equipo en 2024, pero en las últimas semanas las actualizaciones no han funcionado bien. El equipo parecía haber recuperado su forma en Canadá, pero en España Aston Martin terminó duodécimo y decimocuarto.

El equipo de Alonso tendrá que hacer que las mejoras funcionen este año si quiere conservar el quinto lugar y posiblemente mirar hacia los cuatro mejores equipos. Esa brecha no ha hecho más que aumentar con la evolución de Mercedes.