Ángel Armando Castellanos

Jueves 2 Marzo 2023 05:12 - Actualizada: 05:45

Lance Stroll sí podrá participar en el Gran Premio de Bahrein, la primera carrera de la temporada 2023 de Fórmula 1.

El compañero de Fernando Alonso volverá a los paddocks durante la apertura de la temporada este fin de semana. Su compromiso con este primer evento había quedado en suspenso debido a una lesión en la muñeca durante un reciente accidente de bicicleta.

El canadiense se vio obligado a perderse la pretemporada de la semana pasada en el circuito de Sakhir. Luego fue reemplazado por el piloto de reserva de Aston Martin, Felipe Drugovich. El vigente campeón de F2 encadenó entonces las vueltas con vistas a un posible reemplazo.

Aunque se cernía una gran incertidumbre sobre su condición física y su capacidad para estar listo a tiempo para este fin de semana, su equipo con sede en Silverstone anunció hace un momento que se le había otorgado luz verde para regresar a la F1.

Una operación menor en su muñeca derecha resolvió el problema rápidamente y le permitirá competir en esta carrera inaugural.

Estoy listo para concentrarme en las carreras de este fin de semana. Tengo muchas ganas de correr Lance Stroll

Todo por un bache

El hijo del dueño de la escudería explicó que quería ser parte de las pruebas de la semana pasada, pero que su problema tenía que ser resuelto antes. Además, contó que todo se debió a que se cayó porque una de sus llantas pasó por encima de un desperfecto en el asfalto.

"Fue frustrante no estar en pista en Bahréin para las pruebas de pretemporada, y me decepcionó perderme los tres días de prueba. Sin embargo, teniendo en cuenta mi lesión en la muñeca, el equipo y sentí que era mejor concentrarme en mi recuperación para estar listo para este fin de semana y para la larga temporada que tenemos por delante.

“Fue un accidente desafortunado, me caí de la bicicleta cuando mi neumático pasó por un bache. Afortunadamente la lesión no fue grave y se realizó una cirugía menor. El problema se resolvió muy rápido y con éxito. Desde entonces, he estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de tener la condición física necesaria para competir este fin de semana", detalló.

Lance Stroll se encontrará al volante de un monoplaza que sorprendió al paddock de Fórmula 1. De hecho, según varios expertos, el AMR23 bien podría posicionarse por delante de Mercedes al comienzo de la temporada.