Checo revela las grandes INFLUENCIAS para su nuevo contrato en Red Bull

Sergio Pérez revela la influencia de Fernando Alonso y Lewis Hamilton detrás del nuevo contrato con Red Bull

Sergio Pérez ha afirmado que es poco probable que su nuevo contrato con Red Bull sea el último en la F1, y el mexicano se niega a descartar permanecer en el deporte tanto tiempo como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Pérez entró en la temporada 2024 de F1 luchando por su futuro, después de haber entrado en el último año de su contrato anterior con Red Bull.

El piloto de 34 años comenzó la nueva campaña de forma alentadora, participando en tres dobletes para Red Bull en Bahréin, Arabia Saudita y Japón, pero ha tenido problemas en las últimas semanas.

A pesar de no poder llegar a la Q3 en Emilia Romagna, Mónaco y Canadá, Red Bull anunció que Pérez había firmado un nuevo contrato de dos años en vísperas del fin de semana de Montreal, comprometiéndolo con el equipo hasta el final de la temporada 2026 de F1.

Pérez, que llegó a la parrilla con Sauber en 2011, ha abierto la puerta a la posibilidad de igualar la longevidad de los múltiples campeones del mundo Alonso y Hamilton, que debutaron en la F1 en 2001 y 2007 respectivamente.

Y tiene la esperanza de que su nuevo contrato no sea el último, ya que el seis veces ganador de carreras aspira a terminar su carrera con Red Bull.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su futuro en Red Bull y las influencias para su contrato?

“Ciertamente, cuando miras a Fernando o incluso a Lewis, hay un largo camino por recorrer en mi carrera. Pero creo que no firmé mi último contrato. No creo haber hecho eso", destacó.

“No creo que sea algo que sientas, porque cuando te comprometes a pasar dos años en la Fórmula 1, se necesita mucho tiempo, mucha energía y queda un largo camino por recorrer", agregó.

"Entonces, para ser honesto, realmente no pienso en eso, pero de lo que estoy bastante seguro es que quiero terminar mi carrera en Red Bull. Siempre estás hablando con diferentes equipos. Había otras opciones, pero para mí, mi plan A, B y C era definitivamente quedarme", mencionó.

“Tengo muchas ganas de terminar mi carrera aquí, dondequiera que esté. Es un equipo que me ha dado tanto en mi carrera que estoy muy feliz. Sólo quiero dar lo mejor de mí a este equipo hasta mi última vuelta", prosiguió.

“Red Bull es un equipo que realmente te saca todo de ti. Es algo que desde que llegué aquí, lo intenso que es todo dentro y fuera de la pista, es un desafío que no tienes en ningún otro lugar. No he tenido ese tipo de desafío en mi carrera", destacó.

“Cuando firmo, estoy realmente dispuesto a dar el 100 por ciento. Fue simplemente una negociación muy sencilla. Obviamente, ya he estado en el equipo durante algunos años, así que creo que siempre es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando ya estás allí”, finalizó.