Sainz explica su batalla MÁS DIFÍCIL en la F1

Carlos Sainz ha tenido que lidiar con la sombra de la gran leyenda que significa su padre para el automovilismo español, Carlos Sainz Sr, múltiple ganador de rally.

A pesar de no competir en la misma categoría motor de su padre, al piloto aún de Ferrari siempre se le ha juzgado por su árbol genealógico más que por sus resultados propios.

En entrevista con el Nude Project Podcast, Sainz habló sobre quién es mejor entre su padre y él, y cómo ha abordado la situación de tener que estar a la altura de su propio padre como leyenda del automovilismo en España.

Relacionado: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre quién es mejor de los dos?

"Lo bueno que tengo yo respecto a mi padre es que somos de disciplinas distintas, no se puede comparar rallys y Formula 1, todo lo que sea circuito gano yo, todo lo que sea abierto, tierra, nieve, carretera, nieve, etcétera. ganará mi padre", declaró.

"Nunca he pensado cambiar de disciplina para correr. Tal vez Le Mans o las 500 de Indianapolis, especialmente Le Mans, pero aún no pienso en cambiar, estoy tan clavado e f1 y tengo tan mentalizado el objetivo de ser campeón de f1 que ahora mismo no puedo pensar en otras disciplinas", explicó.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre cómo lleva la situación de su padre siendo piloto leyenda?

"Siendo sincero, creo que en la practica, el ser 'hijo de' es obviamente una ventaja, desde lo económico en un deporte como el kart que es importante y él pudo apoyarme, también tiene contactos para conseguir sponsors o personas a los cuales recurrir, tiene la experiencia de cómo funciona el negocio", mencionó.

"Sin embargo, en lo teórico, el tener la presión de ser 'hijo de', que los ojos están puestos en ti en la carrera mientras que tus rivales no tienen eso, pues también es evidente", reconoció.

"De todos modos, yo prefiero ser 'hijo de', por mucho, y tengo la suerte de serlo, pero sí tiene sus cosas negativas. A pesar de ganar carreras de F1 con Ferrari, aún así tal vez nunca me quiten el que digan que 'ese está en F1 sólo por su apellido', pero ahora ya me río de esas personas", finalizó el español.