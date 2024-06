¡Pronostican VICTORIA para Alonso!

Giancarlo Fisichella ha dejado claro que considera que su ex compañero Fernando Alonso aún podrá ganar dentro de la Fórmula 1.

El ex compañero del bicampeón español en Renault ha hablado sobre las posibilidades de asturiano de volver a estar en lo más alto del podio dentro de una carrera.

Uno de los pocos amigos reconocidos por Fernando Alonso a lo largo de su extensa carrera en el automovilismo es el italiano de ahora 51 años, con quien desarrolló una química importante.

Fisichella ha expresado algunas de las cualidades por las cuales está tranquilo con las posibilidades de ver a Fernando lograr una nueva victoria.

Relacionado: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez?

¿Qué dijo Giancarlo Fisichella sobre Fernando Alonso?

"Fernando es fantástico, es un gran piloto, donde ha corrido siempre ha dejado huella, casi siempre ha ganado y tenerle como compañero de equipo ha sido un auténtico placer para mí", recordó.

Hemos trabajado muy bien juntos, hemos ganado el Mundial de pilotos, pero también el de constructores, que era muy importante. A día de hoy me hace muy feliz verle y comprobar, que a pesar de tener 42 años sigue siendo un piloto que está ahí en la Fórmula 1, entre los más rápidos."

"Creo que puede volver a ganar, sí, pero si no tiene un buen coche es difícil. Obviamente tiene que encontrar un equipo como Aston Martin que le dé un coche ganador y pueden hacerlo. No sé cómo será el futuro para él, si se quedará en Aston Martin (después de la última renovación) o no, pero todavía tiene las características y las habilidades para ganar", destacó.

"Fernando tiene que correr con un equipo ganador y con un coche ganador. Eso es lo que se necesita para volver a ganar. Él, como piloto, tiene las características y la velocidad, tiene más experiencia que nadie, y por eso no tengo dudas de que que es un piloto que puede volver a ganar. Pero insisto, en esta Fórmula 1 lo que primero necesita es un gran coche, prosigió.

"En su momento yo me sacrifiqué por el equipo, pero también por él. Lo hice para intentar ayudarle a ganar el campeonato del mundo y lo conseguimos. Siempre nos hemos llevado bien, siempre hemos trabajado y colaborado juntos por el equipo, y me alegro de que alguien como él haya dicho eso", finalizó.

Relacionado