Ángel Armando Castellanos

Miércoles 1 Marzo 2023 06:12 - Actualizada: 10:22

Sergio Checo Pérez se toma con calma los rumores que indican que puede ser reemplazado por Daniel Ricciardo o por Nyck de Vries.

Aunque tiene contrato hasta 2024 parece estar bajo la lupa. Desde que el australiano volvió a la organización como reserva hay voces de ex pilotos y analistas que indican que será una amenaza para el mexicano.

Lo mismo sucede con el novato neerlandés, que es visto como futuro compañero de Max Verstappen. Pero Sergio recuerda que todo se trata de números.

“Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la F1.

“Pueden tener al piloto que quiera, no cambia nada. Es un mundo de resultados. Pueden tener a cualquier piloto, eso no me cambia nada”, avisó en palabras a Fox Sports.

Feliz con Ricciardo

Cuestionado específicamente por la vuelta de Daniel Ricciardo, destacó su bagaje en la categoría y la ayuda que dará en el desarrollo del RB19.

“Sin duda que muchísima experiencia, alguien que conoce bien el equipo, alguien que tiene la experiencia de muchos años en la F1, es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”, añadió.