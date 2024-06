CONTUNDENTE ataque contra Checo en Holanda

Checo Pérez ha sido atacado nuevamente desde los medios holandeses debido a su renovación de contrato con Red Bull.

Como suele ser costumbre, el mexicano ha sido el blanco de golpeo de algunos analistas en la prensa de Países Bajos desde su llegada al equipo de las bebidas energéticas y en esta ocasión no fue la excepción.

Robert Doornbos ha dicho en el programa de Ziggo Crashing in the Kitchen que no entiende la extensión de contrato de Sergio Pérez en Red Bull Racing, y sospecha que el CEO de Red Bull Racing, Helmut Marko, y el jefe del equipo, Christian Horner, han cedido ante los recursos políticos y financieros que trae el mexicano.

Sergio Pérez tuvo un fin de semana increíblemente malo en Canadá y finalmente terminó la novena prueba de la temporada de Fórmula 1 con un abandono. El mexicano firmó recientemente un nuevo contrato de dos años con Red Bull Racing, pero aún no ha podido recompensar esta muestra de confianza por parte del equipo.

Max Verstappen ya parecía haber dado su postura cuando dijo en la rueda de prensa posterior a la carrera que McLaren estaba peleando con dos coches, y el CEO de Red Bull, Helmut Marko, tampoco se mordió la lengua al comentar la actuación de Pérez.

Pérez se encuentra actualmente en el quinto lugar del campeonato mundial con 107 puntos, mientras que Verstappen lidera con 194 puntos.

Relacionado: La INESPERADA postura de Carlos Sainz con su futuro

¿Cuál fue el nuevo ataque a Checo Pérez?

En el programa Ziggo 'Choque en la cocina', el chef de televisión Herman den Blijker y Robert Doornbos discutieron la extensión del contrato de Pérez y comentaron lo siguiente:

"Sabes, simplemente no lo entiendo ¿No lo entiendes? ¿Ese Pérez firmó dos veces al año? ¿Quién hizo eso?", dijo Herman.

Doornbos da su opinión al respecto: "Herman, nosotros tampoco lo entendemos. Creo que Helmut Marko y Christian Horner simplemente han sucumbido a los recursos políticos y financieros que él incluye".

"Y quizás también a la familia Verstappen. Dicen : 'No queremos ningún malestar en el equipo. Ya hay suficientes disturbios, mantendremos a Sergio'", finalizó.