Red Bull POR FIN descubre la razón de los problemas de Checo

Red Bull por fin habría descubierto los problemas de Sergio Pérez en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Según Helmut Marko, el equipo sufre problemas de correlación con su simulador y lo que a su vez repercute en la pista. El austriaco espera con especial ilusión las próximas tres carreras, porque entonces el equipo tendrá una mejor idea de dónde se encuentra la competición.

"No simula correctamente los bordillos. Estamos hablando de una instalación técnicamente avanzada, pero no está configurada correctamente o no interpreta correctamente los datos", explicó en OE24.

Red Bull Racing sufre problemas de correlación. Esto significa que lo que sucede en el simulador no se puede traducir uno a uno a lo que sucede en la pista y viceversa.

Esto significa que el equipo de Verstappen y Sergio Pérez suele empezar los viernes con una puesta a punto que no es del todo adecuada y por tanto tiene que buscar mejoras.

Además, el problema con los bordillos también surgió en los últimos fines de semana de carreras. Aunque Red Bull Racing sigue liderando ambos campeonatos, las cosas no han ido bien en los últimos partidos.

Para el aficionado neutral, la temporada parece estar realmente despegando ahora. Puede que McLaren tenga el coche más rápido en este momento, Mercedes podría de repente competir por el liderato en Canadá y Ferrari no estaba, pero nunca se puede descartar a la Scuderia.

Sin embargo, el factor Verstappen aseguró que la victoria fuera para Red Bull en Montreal, pero parece que podremos tener una batalla por la victoria todos los fines de semana.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal en Red Bull.