¡Alonso lanza RETO a Hamilton!

Fernando Alonso compartió una graciosa respuesta respecto a su competencia con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá.

Alonso terminó e la sexta posición del GP de Canadá, mejorando por mucho sus resultados recientes en Imola y Mónaco, pero una de las historias de la carrera fue que pudo salir desde inicio en la parrilla junto a Hamilton como en los viejos tiempos y pelear con el durante toda la carrera.

Finalmente, el británico se terminó imponiendo y si bien quedó fuera del podio terminó apenas en la cuarta posición, suficiente para vencer al español.

Al finalizar la carrera, Fernando fue preguntado por las diferentes peleas con Lewis a lo largo de la carrera, a lo que con una sonrisa respondió el asturiano,

"Al final creo que Hamilton era uno de los mejora coches en pista y tenerlo detrás era un poco simbólico en ese momento de la carrera, yo sabía que tarde o temprano iba a adelantarme así que bueno, me adelantó en la parada así que tampoco creo que afectase mucho la carrera", declaró el español.

"Salimos juntos, pero Lewis iba mucho más rápido, pero bueno, por lo menos en la pista no me adelantó, me adelantó por la parada en boxes, que quede claro", finalizó.