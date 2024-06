Sainz explica su FRUSTRACIÓN con Ferrari

El domingo negro de Ferrari en Montreal acabó con el accidente que dejó fuera de combate a Carlos Sainz a falta de 16 vueltas por lo que reconoce no fueron competitivos.

Incluso sin tener los problemas de motor que atormentaban a Charles Leclerc, el español también vivió una carrera muy difícil, atrapado en el tráfico en el centro del campo y con muchos riesgos que correr para intentar recuperar la zona de puntos.

Una remontada que parecía parcialmente realizable cuando la pista se secó por segunda vez, pero que se vio frustrada por el trompo que provocó su posterior abandono.

El doble cero en el GP de Canadá, acontecimiento que no ocurría para la Scuderia de Maranello desde el GP de Azerbaiyán de 2022, pesa especialmente en la clasificación del mundial.

Las dificultades que tuvo Ferrari sobre el asfalto seco de la clasificación también se produjeron en la parte mojada de la primera parte del gran premio. Sainz, que salía duodécimo, incluso perdió algunas posiciones, pareciendo siempre tener grandes dificultades para controlar su coche, hasta el punto de que incluso chocó contra Valtteri Bottas en la horquilla, cuando se trataba de la mitad de la carrera. Un contacto que dañó su alerón delantero, privándolo de un endplate .

En palabras posteriores a la carrera, Sainz explicó sus conclusiones sobre el difícil Gran Premio de Canadá.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el Gran Premio de Canadá?

Hablando de su carrera, Sainz explicó que sólo empezó a ir rápido cuando la pista volvió a secarse en el último cuarto de carrera:

“Fue una carrera para olvidar para todo el equipo. Sabíamos que hoy sería difícil ya que luchamos continuamente por encontrar agarre y equilibrio con el coche. Honestamente hoy no hubo mucho ritmo, con los intermedios esperábamos ir un poco más rápido, pero en realidad este fin de semana no fuimos rápidos y sin condiciones", declaró a Formu1a.com

"Una cosa a analizar es que sólo hacia el final con los slicks comencé a ir más rápido, a correr más riesgos, pero cuando apreté demasiado cometí este error que no me permitió terminar la carrera. Es un fin de semana para analizar, para entender por qué no fuimos competitivos ", agregó.

"Luego estaba el tren de pilotos con DRS, así que intenté arriesgar todo lo que pude para ganar una posición y llegó el error. Una señal de que cuando aprietas y no tienes confianza, vienen los errores y este fin de semana fue así ".

En el episodio en cuestión, el español hizo un trompo entre las curvas 7 y 8 cuando iba en décima posición, acabando impactando al Williams de Alex Albon, que a su vez se vio obligado a levantar la bandera blanca debido a los daños sufridos.