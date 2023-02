Ángel Armando Castellanos

Carlos Sainz ha puesto el dedo en la llaga de Ferrari: la fiabilidad. Si el SF-23 no falla en momentos delicados, entonces habrá ocasión de pelear por el título.

En 2022 él abandonó seis veces y Charles Leclerc, tres. Un 40% de los Grandes Premios acabaron con amargura en la Scuderia.

"Yo no hablaría de una mejora, sino de una vuelta a un buen nivel. Ciertamente sufrimos mucho el año pasado por el lado de la confiabilidad, no es ningún secreto.

"En México, por ejemplo, sabíamos que sufriríamos en la carrera. Hubo circuitos en los que tuvimos más problemas y otros en los que tuvimos menos, por lo que tuvimos que tener más cuidado en algunas ocasiones", reconoció en rueda de prensa.

Por lo tanto, insiste en que aunque el monoplaza se vea bien, es importante que se mantenga así en cada competencia y no se hable de otra cosa distinta a los pilotos.

“El motor es bueno, no tengo dudas. A nivel de equipo, estamos tratando de trabajar en la confiabilidad para poder llevarlo siempre al límite, como nos hubiera gustado hacer el año pasado", insistió.

Bahréin, clave

Aunque se sintió cómodo en la pretemporada, prefiere ahorrarse pronósticos para esta campaña, cuando menos hasta que acabe el Gran Premio que se celebrará en Sakhir este fin de semana.

“Hasta que no vaya al límite en clasificación, a buscar esa última décima que me faltaba al principio del año pasado, es imposible saber si la tengo en el bolsillo o no. No lo sabremos hasta la primera carrera, pero he intentado llegar lo más preparado posible, que es lo que me faltó el año pasado", añadió.