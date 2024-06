Las mejores REACCIONES a la renovación de Checo con Red Bull

Checo Pérez ha renovado por dos temporadas más con Red Bull y las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar.

Red Bull ha anunciado la extensión de contrato de Checo hasta 2026, lo que confirma la alineación de pilotos de la escudería austriaca en el futuro cercano.

El anuncio llegó en medio de una serie de pistas que fue dejando la escudería los días previos en redes sociales, y finalmente en un anuncio a través de todos sus canales oficiales.

Con este movimiento, el veterano piloto de 34 años asegura mantenerse en la categoría reina hasta los 36 años y podrá buscar ser junto con Max Verstappen la alineación más exitosa en la historia de Red Bull.

