Ángel Armando Castellanos

Lunes 27 Febrero 2023 12:55

Lewis Hamilton ha afirmado que "no le importa" si no gana otra carrera de Fórmula 1 por abordar su "responsabilidad" de hablar sobre temas relacionados con la igualdad y la inclusión.

El siete veces campeón ha liderado el camino al hacer campaña por una mayor diversidad en la F1 y en la sociedad en general, lanzando Mission 44 y ayudando a Mercedes en sus proyectos Ignite y Accelerate 25.

"Es tan importante que alguien se pronuncie al respecto. No me importa si no gano otra carrera, voy a hablar sobre esas cosas, le guste o no a la gente", aseguró al podcast The Fast and The Curious.

El trabajo de Hamilton también llevó a la F1 a anunciar un plan de becas para aquellos de entornos subrepresentados para asistir a cursos universitarios o pasantías enfocados en ingeniería.

Uno de los mayores esfuerzos de Hamilton ha sido apoyar derechos para aquellos en la comunidad LGBTQ+, con un arcoíris en su casco protector en varias carreras en los últimos años.

También se ha pronunciado en contra de los abusos contra los derechos humanos en carreras controvertidas del calendario, sobre todo en el Gran Premio de Arabia Saudita de la temporada pasada.

"Empatía"

Lewis reclamó que hace falta ponerse en los zapatos ajenos más a menudo para poder cambiar lo que está mal. Le da igual si eso fastidia a quienes lo pasan bien, se trata de mejorar.

"Siento que necesitamos más empatía y compasión en el mundo. Hay tanta gente en el mundo que... todos somos seres humanos y hay todas estas cosas que la gente encuentra desafiantes dentro de diferentes países, a través de gobiernos, personas con opiniones, redes sociales y todo esto cosas diferentes y tenemos esta plataforma y siento una gran responsabilidad.

"No soy solo un piloto de Fórmula 1 y tengo éxito y puedo continuar con mi vida, esta es una plataforma para realmente generar cambios, generar conversaciones, que es el comienzo de estas cosas, para provocar conversaciones incómodas y responsabilizar a las personas que han estado contentas con el statu quo en el pasado, lo que ha reprimido a las personas, lo que ha hecho que las personas no estén incluidas", expuso.

Desafíos

El siete veces campeón consideró que los pilotos deberían apostar por retos importantes que ayuden a la sociedad y la inclusión es uno.

"¿Cuándo has visto alguna vez a alguien trabajando en nuestra industria con discapacidades? Hay tantas cosas diferentes que necesitamos desafiar y arreglar.

"Además, también vamos a muchos países donde tienen estos problemas desafiantes de derechos humanos, donde los humanos simplemente no son tratados como seres humanos y en el pasado la gente simplemente pasaba por alto y no le importaba", insistió.