Leyenda DEFIENDE a Checo en la F1

Guenther Steiner ha salido en defensa de Checo Pérez después de la peligrosa maniobra de Keving Magnussen que causó su salida en Mónaco.

Magnussen causó el abandono de Pérez y de Nico Hulkenberg antes de terminar la primera vuelta de la carrera tras realizar una maniobra inecesaria y peligrosa que impactó el auto del mexicano de Red Bull.

El ex jefe de Haas fue muy severo con la critica al accionar de su ex dirigido en la carrera del principado, ya que puso en peligro a varios pilotos.

De acuerdo a Steiner, simplemente no había necesidad de esa maniobra en una pista como la de Mónaco, siendo la primera vuelta y estando esos autos en los últimos lugares

El RB20 del mexicano quedó completamente destrozado, aunque el piloto pudo salir sin lesiones, igual que Magnussen y Nico Hülkenberg. Sin embargo, Steiner no comprende el movimiento tan arriesgado con tan poco por ganar.

¿Qué dijo Guenther Steiner sobre el accidente de Checo Pérez?

"Le diría a Magnussen ¿qué c***? Saliendo último, no hay necesidad de hacerlo. No hay manera en Monte Carlo de que con cualquier estrategia, saliendo último, puedas entrar en los puntos. No va a pasar. ¿Por qué siquiera intentarlo?", se ha preguntado en el podcast The Red Flags, recoge GP Fans.

"Eso es lo que él hace. A veces simplemente piensa que hay algo que no está ahí. Al final, era obvio. Si comienzas último después de un fin de semana como este, si no pasa nada extraño, no causes tú la cosa extraña. Si algo extraño sucede, podemos entrar en los puntos, pero no empieces tú la cosa extraña. Eso es lo que pasó al final", ha añadido para cerrar.

