Max DECIDIRÁ la renovación de Checo

Que Checo Pérez consiga una extensión de contrato dependerá enteramente de su propio desempeño, según David Coulthard.

El ex piloto de Fórmula 1 también afirma que es un período muy difícil para ser compañero de equipo de Max Verstappen, y que la pregunta sigue siendo si hay un piloto que sea más rápido que el holandés. Así lo afirma el escocés en una entrevista exclusiva con GPFans.

La temporada 2024 de Fórmula 1 puede que solo tenga ocho carreras, pero en el fondo muchas miradas ya están centradas en 2025. Esto, dado el gran número de contratos que expiran al final de esta temporada, no es una locura en absoluto.

Cuando Ferrari anunció la llegada del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton hace unos meses, los rumores se aceleraron.

Todo el mundo se pregunta quién será el sucesor de Hamilton en Mercedes y adónde irá Carlos Sainz, que deja Ferrari. Además, mucha gente también se pregunta si Pérez conducirá el próximo año junto a Max Verstappen.

¿Cuál es la postura de David Coulthard sobre Checo Pérez en Red Bull?

“Creo que depende de su rendimiento”, dice Coulthard en una entrevista exclusiva con < i>GPFans. "Creo que es un momento muy difícil para ser compañero de equipo de Max, ya que es una temporada de Fórmula 1 aún más emocionante que el año pasado, donde ya hemos tenido cuatro ganadores diferentes", explicó.

"Es más fácil conseguir el título de constructores y el segundo puesto en la clasificación de pilotos si hay un poco más de diferencias de rendimiento entre los equipos", agregó.

"Pero la pregunta es: ¿hay alguien que pueda unirse a Red Bull y que realmente pueda ser más rápido? Estoy seguro de que hay algunos conductores que piensan que podrían hacer eso, pero no sé si podrían”, destacó.

“Sospecho que Max tiene algo que decir sobre quién será su compañero de equipo. Si tuviera tanto éxito como él, me gustaría participar en la decisión. No querrás tener a alguien como compañero de equipo con quien no puedas trabajar juntos", prosigue.

"Al final, como compañeros de equipo, tienes que trabajar juntos hasta el momento en que entras a la pista y compites unos contra otros”, matiza.

El ex piloto de Red Bull vuelve a subrayar que cualquier ampliación de contrato dependerá enteramente del rendimiento de Pérez. "Creo que Red Bull es lo suficientemente maduro como para poder analizar toda la información, también sabrán quién está disponible y qué significaría eso", finalizó.