Ángel Armando Castellanos

Lunes 27 Febrero 2023 09:35

En 2023, aún queda una incógnita sobre cómo va la salud de Michael Schumacher. Tuvo un grave accidente de esquí en 2013, tras el cual resultó gravemente herido.

Desde entonces, todo se ha vuelto bastante vago en torno al siete veces campeón mundial. Eddie Jordan da una actualización breve.

Schumacher debutó en la Fórmula 1 en 1991 con Team 7UP Jordan que pertenecía a Eddie. Ambos tuvieron una relación muy cercana, pero desde hace un año tiene prohibido acercarse a Michael, tras una charla con Corina, la esposa del ex de Ferrari y madre de Mick.

"En lo que a mí respecta, me conmovió y la razón por la que me conmovió fue porque no puede ser fácil saber que tu padre no puede ser parte de la familia, está allí pero no está allí.

"Tengo mi propia opinión que no quiero hacer pública, pero creo que Mick mostró una compasión eufórica y la forma en que habló sobre su padre cuando la temporada no le fue particularmente bien, lo abandonaron por otra persona, y esa es una decisión difícil, tiene otra pelea para regresar y hacerse un nombre, subir esa escalera nuevamente", aseguró en una charla con la web OLGB.

Mick volverá

Jordan también pronosticó que el hijo de la leyenda va a regresar a competir a la Fórmula 1 luego de que su contrato con Haas no fue renovado. Ahora es reserva de Mercedes.

"Estoy bastante seguro de que lo hará. Tal vez fue lo correcto lo que sucedió, pero me conmovió porque apreciaba mucho a Michael, hice todo lo posible para encontrarlo, darle su primera oportunidad en Spa, ¿no?", agregó.