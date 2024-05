El veredicto DEFINITIVO del culpable entre Checo y Magnussen

Ha llegado un veredicto que sería definitivo para señalar al culpable del choque entre Sergio Pérez y Kevin Magnussen en Mónaco.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo en Haas, habló sobre el choque en The Red Flags Podcast: "Yo les hubiera dicho a mi pilotos, qué carajo, ya sabes, empezar último, simplemente no hay necesidad de hacerlo porque no hay manera en Montecarlo de que con cualquier estrategia, empezando último, puedas conseguir puntos.

"No va a suceder. Entonces, ¿por qué intentas hacerlo? Esas son las cosas que hace Kevin Magnussen, ya sabes, quiero decir, a veces simplemente piensa que hay algo que no está ahí.

"Y luego fue obvio, si empiezas último después de un fin de semana como este, es como, si no sucede algo muy extraño, no provoques algo muy extraño. Si pasa algo muy extraño, podemos entrar en puntos, sí, pero no empieces con lo extraño, ¿sabes? Y eso es lo que pasó al final, ya sabes, ambos quedaron fuera", señaló.

De manera increíble, la FIA decidió no investigar el choque entre el Red Bull y los dos Haas, calificándolo como un accidente de primera vuelta.

El incidente provocó una bandera roja y significó el final de la carrera para los tres corredores. De hecho, se pudo ver al mexicano bastante molesto y discutiendo con los otros pilotos al bajar de su auto.

Relacionado: La CONDICIÓN de Red Bull que definirá la decisión con Checo

¿Cómo fue el accidente de Checo Pérez en Mónaco?

Checo fue golpeado en la llanta trasera derecha por Magnussen y de inmediato su auto giro subitamente contra el muro golpeándose de ambos lados.

Afortunadamente para todos los involucrados tanto Checo como los pilotos de Haas están en buenas condiciones y no hubo lesiones mayores.

En la colisión, también fue afectado Nico Hulkenberg, que también debió abandonar la carrera dejando de manera inmediata a los tres pilotos fuera de la carrera.