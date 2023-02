Ángel Armando Castellanos

Lunes 27 Febrero 2023 05:30 - Actualizada: 09:44

Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez han sido parte de Aston Martin (el mexicano cuando el equipo tenía otras denominaciónes) y el español ha hecho una dura comparación.

"Es un equipo con mucho talento, pero que nunca han tenido recursos económicos cuando era Force India, cuando era... ¿Cómo se llamaba antes? Racing Point y todos estos nombres...", expresó en declaraciones para el Marca.

Hoy el asturiano valora el cambio de una organización que aspira a ser la número 4 del Campeonato de Constructores.

"Así que son gente con mucha hambre, que nunca han tenido, a lo mejor, los recursos económicos o la fábrica, las instalaciones para luchar arriba. Y ahora, pues ven que que el proyecto tiene mucha inversión detrás, que quieren hacer las cosas bien y todo el mundo está como muy activo, ¿no?, y eso me encanta...", agregó.

Antes de ser Aston Martin el equipo fue Racing Point y Force India. Pérez fue parte de esa época y se convirtió en el referente.

Llegó a la organización en 2014 (Sahara Force India) y se fue en 2020 (Racing Point). Le tocó vivir la transición por los problemas del dueño, Vijay Mallya, en el 2018.

Con muy poco dinero llegó a ser El Mejor del Resto en 2016 y 2017 y cuarto lugar en el 2020, justo cuando Lawrence Stroll decidió que era suficiente y puso a Sebastian Vettel en su lugar para arrancar la Era Aston Martin.

200 horas

El Nano está disfrutando esta nueva etapa. El trabajo en invierno parece dar resultados, especialmente el del simulador.

"Ya no he tenido que aprender tanto aquí, porque probé con ellos en Abu Dhabi el año pasado y en Jerez en febrero. Y he pasado, no sé unas 200 horas en el simulador desde enero, así que conozco muy bien el equipo, la dedicación que le están poniendo, la ilusión que hay...", destacó.