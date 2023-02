Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Febrero 2023 11:12

Lewis Hamilton admitió que Mercedes ahora tiene "una montaña que escalar". Esto ocurre tras la pretemporada en Bahréin, donde no todo salió como esperaba.

Había esperanzas de cara al 2023 de que las Flechas de Plata se recuperarían de sus problemas de marsopa de 2022 y una vez más se unirían a la lucha por la gloria del Campeonato. Después de que terminaron las pruebas el sábado, parece poco probable.

"Nos damos cuenta de que tenemos una montaña que escalar y nadie está preocupado, todos han mantenido la cabeza baja, así que estoy muy orgulloso de eso,

"No estamos exactamente donde queremos estar, pero es una buena plataforma para comenzar", contó a Sky Sports F1.

Lewis Hamilton sobre las esperanzas de Mercedes 2023

"Mejor sin marsopa, pero..."

Si bien los problemas de rebote ahora parecen ser cosa del pasado, Hamilton admitió que Mercedes todavía tiene un problema importante: la velocidad bruta.

"Es un mundo mucho más hermoso en el que estar cuando no estamos rebotando pero tenemos algo de ritmo para acelerar en línea recta. Tenemos algunas cosas en las que debemos trabajar, todavía no es perfecto y todavía no podemos igualar a los Red Bull o los Ferrari. .

"Quién sabe dónde estaremos la próxima semana, simplemente trataremos de mantenernos positivos", agregó.