Max Verstappen quedó visiblemente preocupado tras las prácticas rumbo al Gran Premio de Mónaco.

Tras las primeras sesiones de entrenamiento, el neerlandés habló en Sky Sports F1 bastante sobre las quejas. "No creo que pueda describir completamente lo que está pasando en este momento. No es algo que no esperaba, pero este es el peor escenario. Es simplemente muy difícil.

"Hay muchos baches y bordillos y también hay mucho camber (diferencias de altura en las curvas, ed.) y eso es bastante difícil para nosotros abordarlo. Cada vez que lo superamos perdemos tiempo de vuelta. Eso nos impide ir más rápido. Tampoco hay una dirección o solución clara este fin de semana para mejorarlo.

"En Imola tuvimos otros problemas. Los pudimos solucionar con la puesta a punto. Las cosas aquí no se pueden resolver con la puesta a punto, porque así es como está diseñado el coche. No se puede simplemente hacer que estas cosas desaparezcan.

"Estamos estancados, aunque por supuesto estamos tratando de mejorarlo un poco. No espero milagros. Ferrari está kilómetros por delante de nosotros y ni siquiera pienso en eso. Quiero intentar resolver nuestros problemas y hacer que el coche sea un poco mejor para conducir.

"Entonces veremos dónde terminamos, de nuevo no espero milagros. El coche simplemente no hace lo que tú quieres", lamentó.

Red Bull Racing tiene un coche ultrarrápido con el RB20, pero ese no parece ser el caso en Mónaco. El coche tiene dificultades con los numerosos baches y bordillos y ese también fue el problema el año pasado en Singapur.

Por tanto, parece ser un problema típico del coche, porque en comparación con el holandés explica que esto es simplemente parte del diseño del coche.

Sin embargo, el fin de semana pasado vimos en Imola que el equipo logró cambiar las cosas, algo que no pudieron hacer en Miami.

Horario del Gran Premio de Mónaco

El fin de semana de carreras en Montecarlo comienza el viernes 24 de mayo a las 13:30 horas con los primeros entrenamientos libres, tras lo cual llega el momento de la segunda sesión de entrenamientos a las 17:00 horas.

Hasta 2021, la FP1 y FP2 se celebraban los jueves para dejar espacio para el viernes anterior al Día de la Ascensión, un feriado en Mónaco, pero ese ya no es el caso. El sábado 25 de mayo comienza a las 12:30 horas con el tercer y último entrenamiento gratuito.

Los conductores dispondrán entonces de otros sesenta minutos para buscar la configuración correcta. La clasificación se llevará a cabo a las 16:00 horas. El Gran Premio de Mónaco se celebrará el domingo 26 de mayo a las 15:00 horas.

Viernes 24 de mayo

13:30 / 05:30 México / 12:30 España: Primer entrenamiento libre

17:00/ 09:00 México/ 16:00 España: Segundo entrenamiento libre

Sábado 25 de mayo

12:30/04:30 México/ 11:30 España: Tercer entrenamiento libre

16:00/ 08:00 México/ 15:00 España: Clasificación

Domingo 26 de mayo

15:00/ 07:00 México/ 14:00 España: Gran Premio de Mónaco