Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Febrero 2023 08:16

Esteban Ocon está furioso con Drive To Survive por la forma en la que lo ha retratado en su nueva temporada. Cree que hay dichos que no corresponden a la realidad.

Como ha pasado desde el inicio la serie de Netflix dedicada a la Fórmula 1 juega de forma lúdica con el montaje y los comentarios de los diferentes protagonistas.

El francés denunció cierta deshonestidad en el montaje realizado, especialmente en una frase que nunca expresó en el Gran Premio de Francia.

“La realidad se representa pero de una manera bastante extraña. En Francia, por ejemplo, terminé octavo y me oyes decir 'parecía una victoria hoy'. ¡Pero nunca dije eso!

"Probablemente dije eso en Austria donde terminé quinto, o cuando quedé cuarto en Japón ... Pero ciertamente no en Francia. Estas cosas son extrañas, pero bueno, supongo que es parte del espectáculo...", lamentó.

"No nos consultan"

El piloto de Alpine aclaró que no fue cuestionado durante el proceso de edición respecto a sus expresiones después de las carreras y tampoco tendría espacio para responder a eso.

"No podemos quejarnos de ser en un programa tan popular, pero es molesto. No quiero dar la impresión de que estoy feliz de ser octavo... Quiero ganar, no ser octavo.

"No, no trabajan con nosotros en la edición y de todos modos no tendríamos tiempo, por eso firmamos fácilmente", sentenció.