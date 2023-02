Stuart Hodge

Viernes 24 Febrero 2023 13:24

Poco sabía Guenther Steiner que algún día se convertiría en oro viral y en una sensación de las redes sociales, pero aquí estamos por su buen trabajo en Drive To Survive.

El director del equipo Haas ha visto cómo su perfil se disparaba desde el inicio del exitoso programa Netflix F1 en 2018. El colorido lenguaje y la personalidad de Guenther, junto con algunos momentos memorables, lo han convertido en el favorito de la F1 en Twitter y más allá. La temporada 5 de Drive To Survive ya se ha lanzado y contiene aún más oro Steiner.

Günther Steiner en la F1

Nacido el 7 de abril de 1965 en Merano, Italia, Steiner, de 57 años, ha disfrutado de una larga y exitosa carrera en el automovilismo, que culminó en su ahora muy destacada vida en la F1.

Guenther comenzó en los rallyes en la década de 1980 como mecánico en el Mazda Rally Team Europe. Pasaría más de una década construyendo gradualmente una exitosa carrera en ese circuito, últimamente con los equipos M-Sport Ford Focus. Esto lo vio trabajar con el legendario Carlos Sainz Sr (padre de la actual estrella de Ferrari Carlos Jr) y Colin McRae.

La gran oportunidad de Steiner en la F1 llegó en 2001, gracias al talento del gran Niki Lauda. El tres veces campeón mundial lo convenció para que se uniera a Jaguar Racing como director gerente.

Después de una temporada con Jaguar, tuvo una pausa en la F1 antes de que llegara otra gran oportunidad en 2005 cuando tuvo la oportunidad de unirse a Red Bull Racing como director de operaciones técnicas. Tuvo éxito en establecer una estructura ganadora allí.

2006 trajo un nuevo proyecto y una oportunidad para Steiner con Red Bull buscando lanzar un equipo de la NASCAR Cup Series en Carolina del Norte. Se mudó a Estados Unidos para construir el Equipo Red Bull desde cero, permaneciendo con el equipo hasta 2008.

Tras dejar Red Bull, el italiano permanecería en Estados Unidos y ocho años más tarde tuvo la oportunidad de volver a la F1 como jefe de un constructor estadounidense. Era el hombre que Gene Haas eligió para dirigir su nuevo equipo.

Ahora está entrando en su octava temporada como director del equipo Haas, con el quinto lugar del equipo en la clasificación de constructores de 2018, su mejor temporada hasta la fecha.

La estrella de 'Drive to Survive'

Antes de que Netflix y la F1 se unieran para debutar Drive to Survive en 2018, Steiner no era exactamente una figura de alto perfil para los fanáticos más casuales del deporte, y mucho menos para alguien fuera de él. Sin embargo, su vida pronto cambiaría de una manera muy grande.

La forma en que Netflix produce el programa documental se presta a crear perfiles: contar una historia a la vez en lugar de solo brindar una descripción cronológica de una temporada de F1. Y así pasó que dieron con el hecho de que tenía calidad de estrella.

Sin Ferrari y Mercedes apareciendo en la primera temporada, Haas y los otros equipos en la parrilla obtuvieron más tiempo de aire. Y se convirtió en la estrella absoluta del espectáculo.

Desde ese debut de 2018, se ha convertido en un pilar, y ha entregado con estilo algunos de los momentos y citas más memorables del programa.

Todas sus relaciones con sus pilotos han producido momentos divertidos, desde Romain Grosjean hasta Nikita Mazepin, Kevin Magnussen y ahora Mick Schumacher. La desaparición de Schumacher en Haas se retrata de manera brutalmente gráfica mientras el joven lucha mientras Steiner se frustra cada vez más.

Patrimonio neto de Guenther Steiner y salario de Haas

Los salarios de la F1 generalmente están envueltos en una buena cantidad de secreto: las únicas personas que realmente saben son los equipos, los empleados y los agentes involucrados.

Es probable que Gunther gane un salario de siete cifras por su papel como director del equipo en Haas. También es importante tener en cuenta que puede quedar fuera de las finanzas del equipo cuando se trata del límite presupuestario de la F1. No se incluyen los tres empleados mejor pagados.

Las mejores frases y memes

Como ya dijimos, ha brindado algunos de los mejores momentos de la serie. Aquí están nuestros momentos favoritos de este personaje:

“Él no me está haciendo eso a mí. Él no destroza mi puerta. Si no quiere volver, será mejor que me lo diga ahora. Pero se puede joder, le dije. Ambos, maldito infierno. Tenemos dos jodidos idiotas conduciendo para nosotros, esto no es aceptable, haremos cambios”. - Después de que Kevin Magnussen rompiera la puerta de su oficina.

“El auto no era un pedazo de mierda. Entonces, ¿por qué desarrollamos un automóvil que va más lento? Descubra el problema y progrese a partir de él en lugar de 'esto es mejor'. no lo es 'Esto es mejor', no lo es". - Al equipo técnico de Haas durante un momento tenso del programa.

"Está preocupado por el sobre calentamiento del freno. Maldita sea. Va tan jodidamente lento que no necesita frenar". - Mientras Mick Schumacher lucha por seguir el ritmo en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2022.

“Terminamos cuarto y quinto aquí, parecemos jodidas estrellas de rock. Pero ahora somos un grupo de malditos payasos." durante una llamada telefónica al dueño del equipo, Gene Haas, después de un domingo particularmente doloroso en las carreras.

Si desea obtener más pruebas de la popularidad viral de Steiner, consulte la cuenta @BanterSteiner en Twitter. El perfil de parodia tiene más de 181.000 seguidores disfrutando de la locura.