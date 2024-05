¡La FIA toma PENOSA decisión!

La FIA ha suspendido las pruebas de cobertura de neumáticos para sesiones de lluvia en la Fórmula 1.

Nikolas Tombazis, jefe del negocio de monoplazas de la FIA, dijo en exclusiva para Autosport que el proyecto de tapacubos ahora se ha detenido porque no dará el paso adelante deseado.

Sin embargo, eso no significa que la FIA no buscará otras soluciones. La asociación de automovilismo no quiere que en el futuro se cancelen más carreras debido a las lluvias y, por lo tanto, seguirá buscando el huevo de oro.

"Creo que hemos respondido algunas preguntas [con la prueba del tapacubos, ed.]. Ahora sabemos dónde nos encontramos, pero no creo que esto continúe como un proyecto. Ahora sabemos que tenemos que encontrar otras maneras de evitar que se cancelen carreras", dijo Tombazis.

El griego de 56 años dice que La FIA ya tiene algunas ideas en el estante que pueden probarse y desarrollarse, pero aún no ha querido decir cuáles son exactamente. "Tenemos que encontrar diferentes soluciones.

"Lo que queremos en última instancia es evitar una situación como en Spa 2021, en la que una carrera se cancela, se acorta significativamente o se pospone durante mucho tiempo", señaló.

La asociación de automovilismo ha probado varias veces - en colaboración con Ferrari - si este método ayudaría a reducir las salpicaduras de agua, pero el resultado es mínimo. La FIA ahora está buscando otras formas de poder conducir durante lluvias extremas.

La llamada prueba de tapacubos se probó por primera vez en Silverstone el año pasado, aunque se trataba de una versión simplificada de la idea que se probó recientemente en Fiorano en colaboración con Ferrari.

El nuevo concepto de tapacubos fue deliberadamente exagerado, porque la FIA quería determinar adecuadamente cuál podría ser el efecto. Ferrari hizo que dos coches condujeran uno detrás del otro para ver si el coche trasero se vería menos afectado por las salpicaduras de agua.

Esto resultó ser sólo marginalmente así, al igual que la conclusión basada en un análisis de vídeo. A través del difusor se arrojó una enorme cantidad de agua hacia arriba, por lo que no se logró el beneficio previsto.

Además, en redes sociales fueron duramente criticados por el aspecto que se tenía de los F1 con la medida anteriormente mencionada.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Emilia-Romagna?

Checo Pérez y Carlos Sainz tuvieron una mala semana tras el Gran Premio de Emilia-Romagna, ya que ambos perdieron lugares en la clasificación del campeonato de pilotos.

Tanto Charles Leclerc como Lando Norris siguen sumando muchos puntos, por lo que el monaguesco superó a Pérez en la segunda posición del campeonato mientras el británico hizo lo propio con Sainz para el tercer puesto.

El Gran Premio de Emilia-Romagna, disputado en el Circuito de Imola tuvo un viejo conocido como ganador en Max Verstappen. Sin embargo, se quedó cerca de perder en un cierre inesperado de carrera.

1- Max Verstappen - 161 pts

2. Charles Leclerc - 113 pts

3. Sergio Pérez - 107 pts

4. Lando Norris - 101 pts

5. Carlos Sainz - 93 pts

6. Oscar Piastri - 53 pts

7. George Russell - 44 pts

8. Lewis Hamilton - 35 pts

9. Fernando Alonso - 33 pts

10. Yuki Tsunoda - 15 pts

11. Lance Stroll - 11 pts

12. Oliver Bearman - 6 pts

13. Nico Hulkenberg - 6 pts

14. Daniel Ricciardo - 5 pts

15. Esteban Ocon - 1 pts

16. Kevin Magnussen - 1 pts

17. Alexander Albon - 0 pts

18. Guanyu Zhou - 0 pts

19. Pierre Gasly - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts