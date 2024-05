La FIA justifica el maltrato a Fernando Alonso

La FIA justificó el maltrato hacia Fernando Alonso al justificar uno de los castigos que le impuso.

Johnny Herbert, ex piloto y comisario, habló en entrevista para SoyMotor.com sobre la sanción que recibió el español en el pasado Gran Premio de Australia: "No tomamos la decisión por la causa, sino por lo que ocurrió antes del accidente.

"Fernando, recuerdo que hablaba y que tenía toda la razón sobre el aire sucio, cuando decía que el aire sucio no era su problema. No, no lo era, pero la forma en la que todo ocurrió hace que para nosotros sea un poco más complicado llegar a la decisión correcta.

"Si dijésemos ‘eso está bien’, creo que eso causaría aún más problemas. Así que va en ambas direcciones. Eso es lo difícil. Quieres ir en la dirección correcta y la dirección correcta es intentar que sea tan seguro como sea posible. Eso es lo correcto

"Como luego le intenté explicar a los otros comisarios, si tú conduces tu coche a 100 kilómetros por hora por la autopista y frenas lo más fuerte que puedas, es probable que sientas una fuerza de 0,6 o 0,7 Gs; quizá 0,8 si tienes un coche deportivo.

"Pero en Fórmula 1, sólo por levantar, ya es 1 G. La desaceleración es masiva. Cuando estaba a 100 metros, sientes ese 1 G durante 100 metros", apuntó.

El corredor español se ha mostrado muy crítico en las últimas semanas al hablar sobre las decisiones del organismo rector.

De hecho, el bicampeón del mundo acusó de que ha sido perjudicado por su nacionalidad. Algo con lo que mucha gente estuvo de acuerdo.

¿Por qué castigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso fue abordado por la FIA el pasado fin de semana por lo que creyeron que era una 'prueba de frenos' realizada a George Russell en la fase final del Gran Premio de Australia.

Recordemos que Russell cayó en la trampa de grava en la curva 6, chocó contra la pared y regresó a la pista con su Mercedes muy dañado, provocando que la carrera finalizara bajo banderas amarillas. El británico sospechaba que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso.

La dirección de carrera de la FIA ha llegado a la conclusión de que Alonso ha violado el artículo 33.4 del reglamento deportivo. Afirma que "un automóvil nunca debe conducirse innecesariamente lento o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan percibir como peligrosa".

Los comisarios dejaron claro que Alonso tenía derecho a tomar la curva de forma diferente a lo normal y no era responsable del aire sucio detrás de él que provocó el choque de Russell, pero que frenar 100 metros antes de la curva se consideró "excepcional".

Alonso ha recibido una penalización de drive-through, que se ha convertido en una penalización de 20 segundos. El español cae así del sexto al octavo puesto en los resultados del Gran Premio de Australia. Lance Stroll y Yuki Tsunoda subieron un puesto.

Alonso también recibió tres puntos de penalización en su súper licencia. Cuando Lewis Hamilton lo acusó de "prueba de frenos" después del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, Alonso no fue castigado.