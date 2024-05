¡PRESIONAN a Sainz para firmar!

Si depende de Nico Hülkenberg, Audi hará todo lo posible para conseguir la firma de Carlos Sainz.

El alemán y el español fueron compañeros en Renault y 'The Hulk' tiene una muy buena opinión del tres veces ganador de carreras.

El equipo Audi está trabajando duro en segundo plano para construir la estructura que estará vigente a partir de 2026, momento en el que el equipo participará oficialmente en la categoría reina.

Para ello ya se ha incorporado a Hülkenberg al equipo, ya que el alemán formará parte del equipo a partir de 2025. Según los rumores, Audi también apunta a Sainz, pero se dice que tiene varias opciones. Sin embargo, Hülkenberg espera que el actual piloto de Ferrari opte por una aventura alemana.

¿Qué dijo Nico Hülkenberg sobre Carlos Sainz y Audi?

El piloto de 36 años ya estaba trabajando en su retiro de la F1 hasta Haas llamó a su puerta en 2023 para sustituir a Mick Schumacher. 'Hulk' se ha ganado nuevamente su lugar y, por lo tanto, conducirá para Sauber/Audi a partir de 2025.

"Desde mi regreso estoy en un lugar que me hace feliz. Mentalmente me siento bien, me siento joven otra vez, motivado, muy preparado para el trabajo", abre en DAZN< / a>.

Ese segundo puesto en Audi, aún no hay nombre confirmado. En teoría, los actuales pilotos, Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, todavía tienen posibilidades, pero el nombre de Sainz también ha aparecido en los medios en varias ocasiones. Hülkenberg ha trabajado con Sainz en el pasado y no duda en volver a reunirse.

"Le doy mucha importancia a Carlos, es un piloto increíble. Ya éramos compañeros en Renault en 2018 y disfruté compartiendo equipo con él. Como piloto quieres poder elegir tu mejor opción desde el punto de vista deportivo". .Personalmente, me encantaría."