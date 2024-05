Alonso y Checo SE UNEN contra la discriminación de la FIA

Fernando Alonso se unió a Sergio Pérez en la lucha por combatir la discriminación de la FIA.

En palabras publicadas por PlanetF1, el corredor hispano habló sobre las conversaciones con el organismo rector: “Siempre hablaremos y creo que el punto está muy abierto.

"Estamos en el proceso de discutir más cosas entre los pilotos, la FIA, los comisarios, las futuras regulaciones, los futuros estándares de conducción y creo que las sanciones volvieron a ser un poco inconsistentes desde nuestro punto de vista.

“Ese siempre será el caso. Cuando hay un accidente o una investigación, una parte pensará de una manera y la otra pensará de otra manera. Ésta es la naturaleza de nuestro deporte.

"Pero hemos tenido pocos casos, especialmente en los últimos dos o tres años, en los que ambas partes piensan algo y el árbitro piensa de otra manera, lo cual es lo extraño en este deporte.

"Así que esto es algo en lo que tenemos que trabajar y el otro día me alegré de leer un artículo en el que Checo [Sergio Pérez] y Logan [Sargeant] decían que las sanciones eran extrañas, así que no soy el único", señaló.

El corredor asturiano se ha quejado enérgicamente en las últimas semanas sobre el actuar del organismo rector. Incluso, acusando de ser perjudicado por su nacionalidad.

Por otro lado, Checo también ha señalado con firmeza las inconsistencias mostradas por la FIA y sus comisarios.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

