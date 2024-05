El AS bajo la manga para el asiento de Mercedes

Esteban Ocon tiene un contrato con la escudería Alpine F1 que expira a finales de 2024, por lo que busca aprovechar eso para terminar en el asiento de Mercedes en 2025.

Aún no se sabe si seguirá en la selección francesa o tendrá un nuevo empleador a partir de 2025, pero Ocon insinúa que podría ser un contendiente en Mercedes.

Actualmente hay nada menos que once plazas disponibles para la temporada de Fórmula 1 del próximo año. Alpine aún no ha confirmado ningún piloto y, según informes anteriores, no sólo Ocon sino también Pierre Gasly parecen estar hartos de que Alpine haya caído tan atrás en el orden jerárquico.

En Mercedes todavía queda un asiento disponible junto a George Russell, ya que Lewis Hamilton se trasladará a Ferrari. Ocon cuenta con el apoyo de las Flechas de Plata desde hace casi diez años, a pesar de haber pilotado para otros fabricantes.

¿Qué dijo Esteban Ocon sobre Mercedes?

"Ya veremos. Ya sabes cómo es la Fórmula 1 y cómo las cosas pueden cambiar rápidamente", dijo Ocon a GPFans en Imola.

"Lo más importante es tener certeza lo antes posible. Ése es, como siempre, un objetivo claro para mí. No quiero pagar el precio por segunda vez, como ocurrió a finales de 2018. No es un buen recuerdo para mí y no es algo que hice por razones de rendimiento”, agregó.

"Sí, todavía me dirige Toto Wolff. Sigo siendo un junior de Mercedes, y la parte directiva también está en Mercedes, lo que no ha cambiado desde 2015. A menudo lo discutimos con Gwen Lagrue, y Toto. Decidimos juntos qué es lo mejor para mi futuro", finalizó.

