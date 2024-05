El motivo de mayor ADMIRACIÓN hacia Alonso en Aston Martin

Pedro De la Rosa ha expresado las cualidades de Fernando Alonso que lo hacen admirarlo.

El embajador de Aston Martin y comentarista para DAZN conoció a Fernando en 2007, cuando Alonso era parte de McLaren y reflexiona sobre las diferencias de aquel entonces del asturiano con ahora.

Ese famoso 2007 fue un desastre como equipo para McLaren, ya que la relación entre Fernando Alonso y el novato Lewis Hamilton fue tan tóxica como Ron Dennis quiso que lo fuera, con el afán de lograr que el español se marchara del equipo lo antes posible.

Después de 17 años, De la Rosa habló los detalles en los que ha cambiado Alonso y por los cuales lo admira.

¿Qué dijo Pedro De la Rosa sobre Fernando Alonso?

"La gente me pregunta cuál es la diferencia entre el Fernando de 2024 y el piloto de 2007 que conocí en McLaren, y no es nada", dijo el expiloto en una entrevista para RacingNews365. "No hay absolutamente ninguna diferencia", agregó.

"Lo único que añadiría es que se ha convertido en un gran líder en el sentido de que ahora sabe expresar muy bien sus sentimientos, cosa que no hacía en 2007, sobre todo porque su inglés no era tan bueno", mencionó.

"Básicamente, es su pasión. Es simplemente su deseo de ganar, su deseo de nunca darse por vencido, de seguir aprendiendo siempre, lo cual, a su edad, con lo que ya ha ganado, es como una clase magistral", destaca.

"Lo duro que trabaja, durante los fines de semana, fuera de los fines de semana, lo duro que se esfuerza y cómo vive el automovilismo es lo que realmente me encanta de Fernando", finalizó.